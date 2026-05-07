В ЦСКА рассказали, как почти перевернули игру со «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча против «Спартака» в Кубке России заявил, что не испытывал трудностей при подготовке к матчу. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я бы не сказал, что все кипело, наоборот, я был спокоен. Не каждому дано ощутить и испытать эти эмоции, это давление трибун, этого очень хотелось, я этого ждал. Какие были трудности при подготовке? Трудностей не было, я уже два месяца в нахожусь в процессе. За два дня можно было кое-что натренировать и в обороне, и в атаке. Я наслаждаюсь каждой секундой здесь, не знаю, сколько мне доведется еще здесь побывать, каждое мгновение пойдет мне на пользу», — заявил Игдисамов.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

Ранее Дмитрий Игдисамов рассказал, что не мандражировал перед игрой со «Спартаком».