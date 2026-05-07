Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Спорт

В ЦСКА рассказали, как почти перевернули игру со «Спартаком»

Тренер ЦСКА Игдисамов рассказал, что наслаждается работой в клубе
Александр Вильф/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча против «Спартака» в Кубке России заявил, что не испытывал трудностей при подготовке к матчу. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я бы не сказал, что все кипело, наоборот, я был спокоен. Не каждому дано ощутить и испытать эти эмоции, это давление трибун, этого очень хотелось, я этого ждал. Какие были трудности при подготовке? Трудностей не было, я уже два месяца в нахожусь в процессе. За два дня можно было кое-что натренировать и в обороне, и в атаке. Я наслаждаюсь каждой секундой здесь, не знаю, сколько мне доведется еще здесь побывать, каждое мгновение пойдет мне на пользу», — заявил Игдисамов.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

Ранее Дмитрий Игдисамов рассказал, что не мандражировал перед игрой со «Спартаком».

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!