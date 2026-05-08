Месси назвал фаворитов чемпионата мира

Месси считает, что Португалия может бороться за победу на чемпионате мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в интервью с журналистом Полло Альваресом назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года.

«Франция снова очень сильна, у нее множество игроков очень высокого уровня. Также есть Испания и Бразилия. Думаю, что Португалия тоже имеет очень конкурентоспособную команду», — сказал Месси.

Аргентина является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ 2022 года аргентинцы в серии пенальти обыграли Францию.

2 февраля Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось о том, что возвращение России в футбол могут отложить до 2027 года.