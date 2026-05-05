Возвращение России в футбол могут отложить до 2027 года

Возвращение взрослых сборных России и российских клубов в международные турниры пока не рассматривается как вопрос ближайшего времени, сообщает Sport24 со ссылкой на источники, которые присутствовали в Ванкувере на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) 30 апреля.

Отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино планирует идти на новый срок. Он не хочет до голосования принимать решение, которое может резко ударить по его отношениям с европейскими ассоциациями.

Следующий конгресс ФИФА пройдет 18 марта в Марокко.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

