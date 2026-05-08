Стал известен первый клуб, пробившийся в РПЛ из Первой лиги

Воронежский «Факел» стал первым клубом Первой лиги, получившим путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В матче 33-го тура Первой лиги «Факел» сыграл вничью с клубом «СКА-Хабаровск».

Теперь «Факел» на семь очков опережает «Урал», который в двух оставшихся турах сможет набрать максимум 6 очков, и не опустится ниже второй строчки. «Факел» вернется в РПЛ спустя год после вылета. В турнирной таблице РПЛ за два тура до финиша лидирует «Краснодар».

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Ранее позиция стран Скандинавии по недопуску России ужесточилась.