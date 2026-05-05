Позиция стран Скандинавии по недопуску России ужесточилась

Позиция скандинавских стран по недопуску России в международный футбол ужесточилась. Об этом пишет Sport24.

Это стало понятно после Конгресса Международной федерации футбола (ФИФА). До этого представители Скандинавии допускали более мягкий сценарий по молодежным и женским командам, но сейчас их риторика стала жестче.

По словам одного из собеседников, «скандинавы не намерены играть с российскими сборными и клубами ни на уровне взрослых, ни на уровне молодежных команд».

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Ранее появилась информация, что возвращение России в международный футбол могут отложить до 2027 года