Дзюбе готовы заплатить 30 млн рублей за бой

Глава Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что готов заплатить форварду тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе 30 млн рублей за бой. Об этом он рассказал в шоу «Друзья Фортуны» на ВидеоСпортсе''.

«Какой пик может быть у Fight Nights в ближайшем будущем? Думаю, наш следующий пик — крутейший медиабой. Условно, Артем Дзюба против Джигана. Сколько готов заплатить Дзюбе? 30 млн рублей заплатил бы. Не знаю, много это для него или мало», — сказал Гаджиев.

Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

