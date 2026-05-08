Роднина объяснила, почему ее нельзя сравнивать с Малининым

Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что ее нельзя сравнивать с американским фигуристом Ильей Малининым, передает Sport24.

«Нас с Ильей сравнивать нельзя. Лично я не проиграла ни одного соревнования, а он на Олимпиаде занял восьмое место. Он безусловный лидер по многим критериям, но есть существующий факт: отсутствие личной медали на Олимпиаде», — сказала Роднина.

На Олимпиаде Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла),.

26 марта Малинин выиграл короткую программу на чемпионате мира — 2026 в Праге, Чехия. В своем прокате он исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц + тройной тулуп и набрал 111,29 балла. При этом изначально Малинин заявил каскад с четверным акселем, однако исполнять его не стал.

Ранее Малинин рассказал о давлении на Олимпиаде.

 
