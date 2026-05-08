Валиева о местах, которые ей удалось посетить: наибольшее впечатление оставил Куршевель

Фигуристка Валиева заявила, что ее больше всего впечатлил Куршавель

Российская фигуристка Камила Валиева вспомнила на YouTube-канале «ДоброFON» о самых запоминающихся местах, которые ей удалось посетить, заявив, что больше всего ее впечатлил Куршавель.

«Наибольшее впечатление оставил Куршевель — первый этап Гран-при. Мы туда приехали летом. Как же там было красиво. Озеро Комо. Восхитительное место. Я была там четыре часа, но столько впечатлений у меня не было ни в одной поездке. Еще в топ-3 можно отнести Шанхай», — сказала Валиева.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд признал фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года.

О положительной допинг пробе спортсменки стало известно во время зимних Олимпийских игр — 2022. Сборная России выиграла золото в командном турнире, однако из-за дисквалификации Валиевой в итоге команда осталась с бронзовыми наградами.

После возвращения в спорт Валиева тренируется у Светланы Соколовской (ранее — в группе Этери Тутберидзе). 21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.

