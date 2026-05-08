Агент Батракова рассказал, планирует ли «Локомотив» продажу игрока

Владимир Кузьмичев, представитель атакующего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, что клуб планирует продажу футболиста, передает «Советский спорт».

«Скорее всего, «Локомотив» планирует эту продажу. Насколько высока вероятность продажи летом — сложно сказать. Но реальная вероятность существует, потому что на ровном месте новости не появляются», — сказал Кузьмичев.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он вошел в тройку лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), сыграв за «Локомотив» 35 матча во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года, а интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

«Локомотив» после 28 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

