Футболист клуба АПЛ отправлял непристойные сообщения 15-летней девушке

Футболист «Борнмута» Хименес отправлял непристойные сообщения 15-летней девушке
IMAGO/Graham Hunt/Global Look Press

Футболист английского «Борнмута» Алекс Хименес выведен из состава команды из-за отправки непристойных сообщений 15-летней девушке, сообщает пресс-служба команды.

«Борнмут» осведомлен о сообщениях, касающихся Алекса Хименеса. Клуб понимает серьезность ситуации и в настоящее время проводится расследование. В результате Алекс не будет включен в состав на завтрашний матч против «Фулхэма», — говорится в сообщении.

Хименес играет за «Борнмут» с 2025 года. В текущем сезоне он провел 32 матча, забив один мяч.

В январе 2025 года инструктор по боевым искусствам одной из школ США был арестован из-за сексуального насилия над несовершеннолетней ученицей.

32-летний мужчина был помещен в тюрьму округа Монтгомери. Он обвиняется в изнасиловании ученицы во время частных тренировок в учреждении.

Ранее сообщалось, что испанскому футболисту грозит девять лет тюрьмы за изнасилование.

 
