РФС отказал в лицензии для РПЛ двум клубам из Первой лиги

Российский футбольный союз (РФС) отказал двум командам Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в лицензировании на следующий сезон.

Лицензия РФС дает право на выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отказ на ее выдачу поступил костромскому «Спартаку» и «Челябинску».

Причиной отказа стало невыполнение обязательных инфраструктурных критериев, в том числе требований к стадионам (необходима категория «Высшая» или 1-я). Спортивные арены в Костроме и Челябинске на данный момент не соответствуют этим стандартам.

Всего были рассмотрены заявки 22 клубов. Положительные решения приняты в отношении 20 команд. Лицензии получили все действующие участники РПЛ, а также лидеры Первой лиги: «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор». Некоторым клубам разрешение выдано с условием предоставления дополнительной информации в установленные сроки.

Костромской «Спартак» занимает шестое место в Первой лиге с активом 48 очков, «Челябинск» располагается на девятой позиции, набрав 43 очка. Лидирует в турнирной таблице «Факел» с 64 баллами.

Ранее глава РПЛ назвал непростой ситуацию в «Ростове» во время получения лицензии.

 
