Подозреваемый в убийстве чемпиона России признал вину в суде

Андрей Калинин/ТАСС

Подозреваемый в убийстве 30-летнего чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева полностью признал вину на заседании суда в Калуге. Об этом сообщает ТАСС.

«Полностью признаю и осознаю свою вину. Раскаиваюсь в содеянном», — заявил подозреваемый.

Он также добавил, что не намерен скрываться и планирует компенсировать ущерб родственникам погибшего спортсмена. Фигурант дела ходатайствовал об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Его адвокат поддержал это ходатайство.

Трагедия произошла в ночь на 7 мая. Согласно предварительной версии, бывший молодой человек девушки, с которой встречался Исаев, на почве ревности произвел несколько выстрелов в спортсмена из охотничьего ружья (предположительно, марки ИЖ). От полученных ранений Исаев скончался на месте.

Исаев был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, долгое время работал персональным тренером и участвовал в соревнованиях.

Функциональное многоборье — это вид спорта, где спортсмены выполняют непрерывный комплекс многосуставных энергозатратных упражнений с отягощением и собственным весом.

