В Кремле назвали решение МОК против России разочарованием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о разочаровании решением Международного олимпийского комитета (МОК) сохранить санкции в отношении российских спортсменов, включая приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР), передает РИА Новости.

«Мы разочарованы этим решением, мы в целом сожалеем в связи с этим решением», — сказал Песков.

7 мая МОК указал, что больше не рекомендует вводить ограничение на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях. При этом в организации пока не собираются действовать аналогичным способом в отношении представителей России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

