В Калуге арестовали обвиняемого в убийстве чемпиона России по многоборью

Один из задержанных по делу об убийстве чемпиона Исаева арестован на два месяца

Калужский суд заключил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве 35-летнего чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом сообщает ТАСС.

Трагедия произошла в ночь на 7 мая. Согласно предварительной версии, бывший молодой человек девушки, с которой встречался Исаев, на почве ревности произвел несколько выстрелов в спортсмена из охотничьего ружья (предположительно, марки ИЖ). От полученных ранений Исаев скончался на месте.

Исаев был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, долгое время работал персональным тренером и участвовал в соревнованиях. В федерации функционального многоборья и клубе, который он представлял, выразили соболезнования его родным и близким. В память о спортсмене объявлен сбор средств.

Функциональное многоборье — это вид спорта, где спортсмены выполняют непрерывный комплекс многосуставных энергозатратных упражнений с отягощением и собственным весом.

