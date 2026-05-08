«Думала, что будет хуже»: Валиева о своем выступлении в сезоне-2026

Российская фигуристка Камила Валиева в эфире YouTube-канала «ДоброFON» прокомментировала свое выступление после возвращения в профессиональный спорт.

«Меня не было два года, и я думала на самом деле, что будет чуточку хуже, чем все-все, что произошло со мной за эти условные три старта. Наверное, самый такой запоминающийся — это был чемпионат России по прыжкам», — сказала Валиева.

Камила Валиева — серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка Европы (2022). В составе сборной России взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года.

Спортсменка возобновила карьеру в конце 2025 года в группе тренера Светланы Соколовской.

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.

