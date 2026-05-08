Боец UFC Царукян будет страховать титульный бой Топурии в Белом доме

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в эфире Kick сообщил, что российский боец Арман Царукян будет страховать главный бой турнира в Вашингтоне между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи.

«Арман будет страховать поединок Топурии и Гейджи на лужайке Белого дома. Если с этим боем что-то случится, Арман выйдет туда. То, как он ведет себя в социальных сетях, действительно впечатляет. Это то, что нужно делать», — заявил Уайт.

Турнир состоится 14 июня на газоне у Белого дома. Поединок Топурия — Гейджи станет главным событием. Царукян будет готов заменить одного из участников в случае травмы или другой непредвиденной ситуации.

В Белый дом на мероприятие были приглашены 14 бойцов, которые примут участие в турнире UFC, который пройдет в резиденции президента. 6 октября 2025 года Трамп заявил, что турнир UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день главе государства исполнится 80 лет.

На счету 29-летнего Царукяна 23 победы и три поражения в ММА. В последний раз он выходил в октагон в ноябре 2025 года, уступив единогласным решением судей Исламу Махачеву. После этого поражения он взял паузу для подготовки.

