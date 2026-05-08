«Если ты не трус, то почему ты сбежал?» Чимаев обратился к Стрикленду

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев на пресс-конференции перед турниром UFC 328 обвинил американского бойца Шона Стрикленда в трусости.

«Почему ты сбежал в другой отель? Почему ты не остановился в одном отеле со мной? Если ты не трус, то почему? Я ведь ждал тебя в лобби», — сказал Чимаев.

Ранее на пресс-конференции спортсмены обменивались оскорблениями, а затем сцепились во время стердауна. После удара Чимаева охранники разняли бойцов.

Стрикланд и Чимаев проведут титульный бой UFC в среднем весе на турнире UFC 328 в Нью-Джерси 10 мая.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.

Ранее Чимаев ударил Стрикланда на битве взглядов перед турниром UFC 328.