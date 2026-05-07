Стали известны финалисты Лиги конференции

«Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» сыграют в финале Лиги конференций

Английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано» вышли в финал Лиги конференций сезона-2025/26.

«Кристал Пэлас» в полуфинале турнира встречался с украинским «Шахтером». Второй матч завершился со счетом 2:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, в которой у победившей команды первым голом стал автогол (его автор Педро Энрике Азеведо Перейра), а второй мяч забил Исмаила Сарр. У «Шахтера» отличился Эгиналдо.

Первый матч в этой паре завершился победой англичан со счетом 3:1.

Испанская команда в полуфинале сражалась с французским «Страсбургом». Ответный матч завершился со счетом 1:0, единственный гол оформил Алешандре Журавски. Первая игра завершилась с аналогичным результатом в пользу «Райо Вальекано».

Финал Лиги конференций пройдет 27 мая 2026 года на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге, Германия. Действующим победителем турнира является английский клуб «Челси». Команда завоевала трофей, обыграв «Реал Бетис» со счетом 4:1 в финале, который состоялся 28 мая 2025 года в Польше.

