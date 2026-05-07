Шесть юных спортсменок отравились в подмосковном хостеле

112: шесть юных спортсменок-софтболисток отравились в подмосковном хостеле
Шесть юных спортсменок, занимающихся софтболом, отравились в хостеле в подмосковном поселке Тучково. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Согласно опубликованной информации, возраст спортсменок составляет от 11 до 13 лет. При этом все пострадавшие отказались от госпитализации, а их состояние оценивается как средней тяжести.

При этом нет информации, что послужило причиной отравления у спортсменок.

Софтбол — это популярная командная игра с мячом, представляющая собой разновидность бейсбола. В отличие от классического бейсбола, в софтболе используется более мягкий и крупный мяч, поле меньшего размера, а бросок питчера осуществляется снизу. Существуют несколько разновидностей игры: «Фаст-питч» — «Быстрая подача», «Слоу-питч» — «Медленная подача», «Модифай-питч» — «Средняя подача». Олимпийской дисциплиной с 1996 года по 2008 год была игра «фаст-питч» среди женских команд. Отличия в софтболе от бейсбола направлены на снижение травматизма и приспособлены к более низким физическим возможностям спортсменов.

