Глава МОК Ковентри сделала заявление по решению не допускать российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кристи Ковентри выступила с заявлением после того, как организация решила не отменять санкции в отношении российских спортсменов. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Членство ОКР по‑прежнему не восстановлено. Мы не хотим смешивать обвинения в адрес РУСАДА, расследованием занимается в том числе WADA. Но из‑за допинг‑истории в российском спорте это обсуждалось на исполкоме. Эта история тянется с 2016 года. Я хочу гарантировать сообществу спортсменов проведение честных соревнований», — заявила она.

Ковентри подчеркнула, что Комитет по правовым вопросам по‑прежнему занимается вопросом восстановления статуса ОКР.

7 мая МОК указал, что больше не рекомендует вводить ограничение на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях. При этом в организации пока не собираются действовать аналогичным способом в отношении представителей России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

