«Разочарованы»: министр спорта России о решении МОК

Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале назвал разочаровывающим решение Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу возвращения российских спортсменов.

«Мы разочарованы тем, что юридическая комиссия МОК так и не смогла вынести вердикт по кейсу Олимпийского комитета России и в очередной раз отложила его. <...> Процесс восстановления явно затянулся, никаких оснований для этого мы не видим», — указал он.

7 мая МОК указал, что больше не рекомендует вводить ограничение на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях. При этом в организации пока не собираются действовать аналогичным способом в отношении представителей России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова возмутилась решению МОК по российским спортсменам.

 
