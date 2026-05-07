«Жива — и слава богу»: Тарасова раскрыла детали своего состояния

Тарасова рассказала об улучшении здоровья после выписки из больницы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что ее самочувствие улучшилось после выписки из больнцы. Ее слова передает РИА Новости.

«Ничего, жива — и слава богу», — сказала Тарасова.

Специалист также отметила, что в ближайшее время планирует поехать на каток.

15 апреля стало известно, что Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что тренер была госпитализирована из-за сильной простуды. Состояние специалиста стабилизировали, 16 числа появилась информация, что ее состояние улучшилось. 20 апреля Тарасову выписали.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.

Ранее Тарасова опровергла слова Александры Трусовой об упрощении фигурного катания.