Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Спорт

«Уровень растет»: Тарасова опровергла слова Трусовой об упрощении фигурного катания

Тарасова: уровень фигурного катания только растет, это не упрощение
Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила против утверждения серебряного призера Олимпийских игр Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) о том, что уровень фигурного катания становится проще. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я не согласна с утверждением Александры, потому что у нее есть же уникальные качества, но при этом есть четко прописанные правила. Фигурное катание не становится легче. Сейчас его уровень только растет за счет технических возможностей, артистизма. Вторая оценка тоже имеет значение, как и первая, и все взаимосвязано», — сказала Тарасова.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение сократить количество прыжковых элементов в произвольной программе одиночного катания с семи до шести. В ответ на это Трусова заявила, что фигурное катание становится проще и все большее количество людей может завоевать титулы, не обладая уникальными навыками.

Ранее Трусова пыталась исполнить пятерной прыжок.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!