«Уровень растет»: Тарасова опровергла слова Трусовой об упрощении фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила против утверждения серебряного призера Олимпийских игр Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) о том, что уровень фигурного катания становится проще. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я не согласна с утверждением Александры, потому что у нее есть же уникальные качества, но при этом есть четко прописанные правила. Фигурное катание не становится легче. Сейчас его уровень только растет за счет технических возможностей, артистизма. Вторая оценка тоже имеет значение, как и первая, и все взаимосвязано», — сказала Тарасова.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение сократить количество прыжковых элементов в произвольной программе одиночного катания с семи до шести. В ответ на это Трусова заявила, что фигурное катание становится проще и все большее количество людей может завоевать титулы, не обладая уникальными навыками.

Ранее Трусова пыталась исполнить пятерной прыжок.