«Беру всю ответственность на себя»: Мусаев о поражении от «Спартака»

Мусаев взял ответственность за поражение ЦСКА в матче со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев взял на себя ответственность за поражение от «Спартака» в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России, передает Sport24.

«Беру всю ответственность на себя. Тренер сделал все правильно, хороший план. Я мог предрешить судьбу матча», — сказал Мусаев.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Пути регионов «Спартак» в серии послематчевых пенальти переиграл петербургский «Зенит», а ЦСКА оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». В Российской премьер-лиге красно-белые идут на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 48 баллов, а армейская команда расположилась на шестой строчке с 45-ю очками.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» сражается с московским «Динамо». Свой второй матч эти команды проведут 7 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

