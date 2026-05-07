В «Спартаке» ответили на вопрос, с кем бы хотели сыграть в финале Кубка России

Тренер «Спартака» Карседо ответил на вопрос о желаемом сопернике в финале Кубка

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча против ЦСКА в Кубке России заявил, что не задумывался над потенциальным оппонентом по финальной игре. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы хотели выйти в финал, и мы это сделали. Это главное для нас», — заявил Карседо.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» сражается с московским «Динамо». Свой второй матч эти команды проведут 7 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

