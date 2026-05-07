«В них многие уверены»: Губерниев о матче «Краснодар» — «Динамо» в Кубке России

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев заявил, что уверен в победе «Краснодара» над московским «Динамо» в ответном финальном матче Пути Кубка России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Краснодар» выиграет. В этом споре сильнее будут они. В них многие уверены. Спросите людей, кто лучше играет в футбол — «Краснодар» или «Динамо», и вам конечно скажут, что чемпион России», — сказал Губерниев.

Встреча пройдет 7 мая в Краснодаре, стартовый свисток запланирован на 20:30 по московскому времени. Первый матч, состоявшийся 8 апреля в Москве, завершился ничьей 0:0. Победитель по сумме двух встреч выйдет в суперфинал Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком».

«Краснодар» является действующим чемпионом России. В Российской премьер-лиге «быки» располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав 60 очков, а «Динамо» находится на восьмой позиции с активом 39 очков.

