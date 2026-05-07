Тренер ЦСКА рассказал об эмоциях от дебюта

Тренер ЦСКА Игдисамов рассказал, что не мандражировал перед игрой со «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча против «Спартака» в Кубке России заявил, что не испытывал мандража при выходе на бровку перед игрой. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«К моему большому сожалению, мандража я не испытал, хотя хотелось бы немного помандражиться, прочувствовать нерв. Пришлось отключить голову, чтобы принимать рациональные решения. В любом случае, это потрясающие эмоции, дебютировать как тренер ЦСКА на поле «Спартака», это здорово. Единственное, жаль, что не удалось добиться результата», — заявил Игдисамов.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

