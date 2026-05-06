Фанаты ЦСКА и «Спартака» жгли файеры на трибунах в матче Кубка России

Фанаты ЦСКА и «Спартака» жгли пиротехнику на трибунах в финале Пути регионов КР

Болельщики московских «Спартака» и ЦСКА начали жечь пиротехнику во время матча финала Пути регионов Кубка России.

По ходу встречи на трибунах стали появляться задымления.

Встреча проходит в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Кирилл Левников. «Спартак» впереди — 1:0.

В полуфинале Пути регионов «Спартак» в серии послематчевых пенальти переиграл петербургский «Зенит», а ЦСКА оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». В Российской премьер-лиге красно-белые идут на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 48 баллов, а армейская команда расположилась на шестой строчке с 45-ю очками.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» сражается с московским «Динамо». Свой второй матч эти команды проведут 7 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Первый завершился со счетом 0:0.

Ранее решение об отставке Фабио Челестини из ЦСКА назвали поспешным.