«Было неприятно»: игрок ЦСКА об увольнении Челестини

Sergey Elagin/Global Look Press

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал, какие эмоции возникли в команде в связи с увольнением швейцарского специалиста Фабио Челестини с поста главного тренера. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Было неожиданно, неприятно для команды, потому что многое вместе прошли. Думал, доработаем сезон вместе. Это эмоциональный всплеск для команды перед дерби, набрали эмоций», — заявил он.

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов. Ближайший матч под его руководством ЦСКА проводит в минуты написания новости — в финале Пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, красно-белые впереди — 1:0.

Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее знаменитый тренер назвал единственную причину увольнения Челестини из ЦСКА.

 
