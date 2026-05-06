Знаменитый тренер назвал единственную причину увольнения Челестини из ЦСКА

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, работавший наставником многих клубов Российской премьер-лиги, а также выведший сборную Камеруна в 1990 году в четвертьфинал чемпионата мира первой из африканских национальных команд, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал главную причину, почему ЦСКА уволил Фабио Челестини с поста главного тренера, не дожидаясь окончания сезона.

«Ну как-то принято считать, что всегда в такой ситуации происходит какой-то такой психологический взрыв и команда зачастую добивается успеха. Замена тренера сейчас – это акция от ЦСКА», — считает Непомнящий.

6 мая ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России за право выйти в суперфинал турнира. В качестве исполняющего обязанности главного тренера армейцев до конца сезона назначен Дмитрий Игдисамов, ранее много лет успешно работавший с молодежной командой красно-синих. Фабио Челестини проработал в ЦСКА меньше года и успел выиграть Суперкубок страны. В данный момент за два тура до финиша чемпионата армейцы занимают в РПЛ шестое место.

