Футболист сборной России перенес операцию из-за травмы

Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Николай Комличенко перенес операцию на колене. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале «железнодорожников».

«Николай Комличенко успешно прооперирован в Москве после травмы колена. <...>Теперь желаем такой же успешной реабилитации и скорейшего возвращения!» — указано в публикации.

Форвард травмировался в матче 28-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Динамо». Комличенко, которому 30 лет, начал матч в запасе и появился на поле во втором тайме. В конце матча он столкнулся с вратарем «Динамо» Курбаном Расуловым и покинуть поле после этого эпизода смог только с посторонней помощью. После этого медицинского обследование выявило у футболиста повреждение наружной боковой связки колена.

В текущем сезоне Комличенко сыграл за «железнодорожников» 36 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и пять результативных передач. В составе сборной России форвард провел десять игр и отличился лишь единожды.

