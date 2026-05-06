Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Спорт

«За два дня ничего не поменять»: тренер ЦСКА об игре со «Спартаком»

Тренер ЦСКА Игдисамов: за два дня ничего не поменяешь
ПФК ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что игру команды невозможно изменить за два дня после увольнения Фабио Челестини. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Дерби есть дерби, все всё прекрасно понимают, слов было по минимуму. За два дня ничего не поменяешь. Есть какие‑то моменты… больше баланса между атакой и обороной. В атаке есть кое‑какие задумки. Думаю, с составом я уже удивил», — сказал он.

6 мая ЦСКА сыграет в Пути регионов Кубка России со «Спартаком». Встреча состоится в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Кирилл Левников.

Команды уже объявили стартовые составы.

В полуфинале Пути регионов «Спартак» в серии послематчевых пенальти переиграл петербургский «Зенит», а ЦСКА оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». В Российской премьер-лиге красно-белые идут на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 48 баллов, а армейская команда расположилась на шестой строчке с 45-ю очками.

Ранее решение об отставке Челестини из ЦСКА назвали поспешным.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!