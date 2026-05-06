«За два дня ничего не поменять»: тренер ЦСКА об игре со «Спартаком»

Тренер ЦСКА Игдисамов: за два дня ничего не поменяешь

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что игру команды невозможно изменить за два дня после увольнения Фабио Челестини. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Дерби есть дерби, все всё прекрасно понимают, слов было по минимуму. За два дня ничего не поменяешь. Есть какие‑то моменты… больше баланса между атакой и обороной. В атаке есть кое‑какие задумки. Думаю, с составом я уже удивил», — сказал он.

6 мая ЦСКА сыграет в Пути регионов Кубка России со «Спартаком». Встреча состоится в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Кирилл Левников.

Команды уже объявили стартовые составы.

В полуфинале Пути регионов «Спартак» в серии послематчевых пенальти переиграл петербургский «Зенит», а ЦСКА оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». В Российской премьер-лиге красно-белые идут на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 48 баллов, а армейская команда расположилась на шестой строчке с 45-ю очками.

Ранее решение об отставке Челестини из ЦСКА назвали поспешным.