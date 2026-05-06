Легенда ЦСКА объяснил, почему у нового тренера не получится в клубе

Знаменитый советский и российский нападающий Валерий Масалитин, выигрывавший в составе ЦСКА последние чемпионат и Кубок СССР, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о фигуре Дмитрия Игдисамова, назначенного после отставки Фабио Челестини исполняющим обязанности главного тренера красно-синих, объяснив, почему у того вряд ли получится закрепиться на этой должности.

«Думаю, это временный вариант, естественно, потому что очень тяжело ему будет себя проявить. Когда ты работаешь с молодежью, у тебя один взгляд. Тебе нужно воспитать, тебе нужно научить правильно отдавать, правильно забегать, правильно открываться – это одно. А здесь уже команда мастеров, которые должны уметь все, тем более они получают зарплаты гораздо больше тебя. И ты должен пользоваться в коллективе определенным авторитетом, чтобы футболисты начали тебе доверять», — считает Масалитин.

Челестини был уволен из ЦСКА за два тура до финиша чемпионата РПЛ, где армейцы располагаются на шестой строчке, отставая на пять очков от занимающего третье место «Локомотива». Дебютным матчем Игдисамова, много лет работавшего с молодежной командой ЦСКА, станет встреча в финале Пути регионов Кубка России с московским «Спартаком».

Ранее легенда ЦСКА рассказал, поможет ли отставка Челестини в дерби со «Спартаком».