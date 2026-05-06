Сафонов сыграет с первых минут в матче «ПСЖ» и «Баварии» в Лиге чемпионов

«Бавария» и «ПСЖ» назвали составы на матч Лиги чемпионов, Сафонов в старте
Мюнхенская «Бавария» и парижский «ПСЖ» объявили стартовые составы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Российский вратарь французского клуба Матвей Сафонов сыграет с первых минут.

«Бавария»: Нойер, Станишич, Юпамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Диас, Кейн.

«ПСЖ»: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.

Игра состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Первый матч, который прошел в Париже, завершился со счетом 5:4 в пользу «ПСЖ», ворота защищал Сафонов.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

