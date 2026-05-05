Экс-игрок сборной рассказал, чего ждать от ответного матча «Баварии» и «ПСЖ»

Экс-игрок Самедов: для «Баварии» не проблема отыграть один мяч у «ПСЖ»

В противостоянии «Пари Сен-Жермен» и «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов пока ничего не ясно и мюнхенцы легко способны отыграть отставание в один мяч после первого матча. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.

«ПСЖ», обладая такой скоростной атакой, будет искать возможность убежать от «Баварии». Немецкой команде надо отыгрывать этот мяч — для «Баварии», как мы понимаем, это не проблема. Будет интереснейший матч, но такого, как в первой игре, мы не увидим», — считает Самедов.

«ПСЖ» и «Бавария» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов забили на двоих девять мячей. Парижане одержали победу со счетом 5:4, российский вратарь команды Матвей Сафонов совершил три сейва. Ответная игра состоится 6 мая в Мюнхене.

В другом полуфинале ЛЧ встречаются «Атлетико» и «Арсенал». Первая игра между этими командами завершилась вничью — 1:1. Ответная встреча пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

