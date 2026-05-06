Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Спорт

Решение об отставке Челестини из ЦСКА назвали поспешным

Тренер Непомнящий: ЦСКА сделал поспешные выводы о Челестини
Daniela Porcelli/Global Look Press

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, работавший со многими клубами Российской премьер-лиги, а также ставший первым наставником, выведшим африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира, когда работал с Камеруном на ЧМ-1990, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об отставке из ЦСКА Фабио Челестини.

«Ну, я так думаю, что если решение было принято, то исходя из здравого смысла нашли, что целесообразно сейчас, не надо оттягивать. Ведь там же согласовано было и Фабио, и руководством. Наверное, решение клуба продуманное. Но можно сказать, что ЦСКА сделал какие-то поспешные выводы», — подчеркнул специалист.

Московский ЦСКА объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера за два тура до конца чемпионата РПЛ, где армейцы после успешного осеннего отрезка и провального весеннего занимают шестое место. 6 мая ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России встретится с московским «Спартаком». Победитель матча пробьется в суперфинал турнира. Челестини возглавил ЦСКА в июне прошлого года и успел выиграть с красно-синими один трофей, одолев в матче за Суперкубок страны «Краснодар» (1:0).

Ранее легенда ЦСКА рассказал, поможет ли отставка Челестини в дерби со «Спартаком».

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!