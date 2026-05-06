Решение об отставке Челестини из ЦСКА назвали поспешным

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, работавший со многими клубами Российской премьер-лиги, а также ставший первым наставником, выведшим африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира, когда работал с Камеруном на ЧМ-1990, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об отставке из ЦСКА Фабио Челестини.

«Ну, я так думаю, что если решение было принято, то исходя из здравого смысла нашли, что целесообразно сейчас, не надо оттягивать. Ведь там же согласовано было и Фабио, и руководством. Наверное, решение клуба продуманное. Но можно сказать, что ЦСКА сделал какие-то поспешные выводы», — подчеркнул специалист.

Московский ЦСКА объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера за два тура до конца чемпионата РПЛ, где армейцы после успешного осеннего отрезка и провального весеннего занимают шестое место. 6 мая ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России встретится с московским «Спартаком». Победитель матча пробьется в суперфинал турнира. Челестини возглавил ЦСКА в июне прошлого года и успел выиграть с красно-синими один трофей, одолев в матче за Суперкубок страны «Краснодар» (1:0).

Ранее легенда ЦСКА рассказал, поможет ли отставка Челестини в дерби со «Спартаком».