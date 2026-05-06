«Глотку буду драть»: Вяльбе рассказала, как будет работать со Свищевым

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о сотрудничестве с Дмитрием Свищевым, который был выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я ему сразу сказала: «Я с тобой готова идти работать». Человек реально в спорте разбирается, знает лыжные виды спорта. Может, мы слишком многого от него будем требовать. У меня с ним абсолютно дружеские отношения. Но он прекрасно знает мой характер. Если что-то нужно будет отстаивать, мне все равно, что он начальник, глотку буду драть», — заявила Вяльбе.

23 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев выдвинул Дмитрия Свищева в качестве кандидата на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Кроме того, Свищев уже избран новым главой Ассоциации лыжных видов спорта, которую ранее возглавляла Вяльбе.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Ранее Дмитрий Губерниев анонсировал встречу с Вяльбе.

 
