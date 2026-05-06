«Отбрасываем сразу, проукраинская команда»: агент Кисляка об интересе «Бенфики»:

Агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка Александр Маньяков в подкасте «Премьер-лига несправедливости» объяснил, почему «Бенфика» не рассматривается в качестве варианта для перехода игрока в летнее трансферное окно.

«Те страны европейские, которые сейчас для нас доступны, — три страны, скажем так. Италия, Франция, Испания? Да, может быть, Португалия в какой-то степени. «Бенфику» отбрасываем сразу. Проукраинская команда и президент клуба настроен достаточно скептически по поводу сотрудничества с Россией», — рассказал Маньяков.

В текущем сезоне 20-летний Кисляк провел за ЦСКА 27 матчей в РПЛ, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

6 мая армейцы встретятся с московским «Спартаком» на стадионе «Лукойл Арена», матч начнется в 20:00 по московскому времени. После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 45 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Спартак» занимает 5-е место с активом 46 очков.

