В КДК объяснили наказание «Уфы» за неявку на матч Первой лиги из-за угрозы БПЛА

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил техническое поражение «Уфы» со счетом 0:3 в матче Первой лиги, передает РИА Новости.

«Тезис, что аэропорт был закрыт из-за БПЛА, неполный. Он не отвечает на вопрос о действиях самого клуба. Был ли выбран разумный маршрут, заложен временной запас? Были ли приняты все меры для участия команды в матче? Ничего этого не было сделано клубом «Уфа». Это отличает транспортную сложность от уважительной причины неявки», — сказал Григорьянц.

Закрытие воздушного пространства и введение в Республике Башкортостан режима беспилотной опасности стали причиной того, что команда не прибыла на матч. Клуб проинформировал Футбольную национальную лигу (ФНЛ) о сложившейся ситуации. Поскольку уфимцы заблаговременно уведомили лигу о форс-мажоре, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС зафиксировал факт неявки гостевой команды.

После вынесенного КДК РФС решения в активе хабаровского клуба 38 очков, что позволяет ему занимать 13-е место в таблице Первой лиги. Уфимская команда с 32 баллами располагается на 15-й позиции.

Ранее в «Уфе» заявили о намерении оспорить техническое поражение в матче со «СКА-Хабаровск».

 
