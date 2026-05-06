Мишин отказался тренировать серебряного призера чемпионата России

Фигуристка Муравьева покинула группу тренера Мишина
Фигуристка Софья Муравьева прекратила сотрудничество с заслуженным тренером Алексеем Мишиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Инициатором расставания выступил тренер. Спортсменка провела в группе Мишина один сезон. До этого она работала с Евгением Плющенко. На данный момент неизвестно, где Муравьева продолжит карьеру.

Муравьева — серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию (2024) и бронзовый призер чемпионата России (2023). Она также является чемпионкой России по прыжкам и двукратным бронзовым призером первенства России среди юниоров.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее Татьяна Тарасова опровергла слова Александры Трусовой об упрощении фигурного катания.

 
