Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Вячеславом Козловым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

Козлов работал «Динамо» с 2021 года в должности старшего тренера. В завершившимся сезоне он стал исполняющим обязанности главного тренера, а затем был утвержден в этой должности.

В апреле «Динамо» объявило о назначении новым главным тренером Леонида Тамбиева. Последним местом работы Тамбиева был петербургский СКА, где он входил в тренерский штаб Игоря Ларионова с января 2026 года. Ранее Тамбиев возглавлял владивостокский «Адмирал».

Московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии первого раунда плей-офф одноименному клубу из Минска с сухим счетом 0:4. В заключительном матче 30 марта на домашней арене бело-голубые проиграли со счетом 1:2 во втором овертайме, а единственную шайбу в этой игре у хозяев забросил Никита Гусев.

