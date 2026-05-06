Капризов поднялся на второе место по очкам в плей-офф в истории «Миннесоты»

Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов после матча с «Колорадо Эвеланш» вышел на второе место по очкам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в истории клуба.

Матч, который проходил в Денвере на стадионе «Болл-Арена», завершился со счетом 5:2.

Капризов забросил одну шайбу на 30-й минуте и довел количество очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли до 11 (3 гола + 8 передач) в восьми матчах.

Всего за карьеру в плей-офф НХЛ на счету 29-летнего форварда 32 очка в 33 матчах. Благодаря этому результату Капризов вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Миннесоты Уайлд» в истории Кубка Стэнли. Он опередил нынешнего капитана команды Джареда Сперджена (31 очко в 81 игре). Лидером по этому показателю является Зак Паризе с активом 37 очков в 44 матчах.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Колорадо». Третий и четвертый матчи пройдут в Сент-Поле 10 и 12 мая. По итогам регулярного чемпионата «Колорадо» занял первое место на Западе, «Миннесота» — третье в Центральном дивизионе.

Ранее Иван Демидов вошел в тройку претендентов на «Колдер Трофи».

 
