«Один вариант»: легенда сборной России раскрыл, кто должен возглавить ЦСКА

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин уверен, что московский ЦСКА должен возглавить Сергей Игнашевич. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Для ЦСКА у меня один вариант – Игнашевич с Березуцкими. Я думаю, что это будет очень хороший шаг со всех сторон. Они играли в команде, у них есть авторитет, они должны справиться», — заявил он.

Игнашевич, которую большую часть футбольной карьеры провел в ЦСКА, тренировал молодежную команду армейцев, московское «Торпедо» и калининградскую «Балтику».

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов. Ближайший матч под его руководством ЦСКА проведет 6 мая — в финале Пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». Начало игры — 20:00 по московскому времени.

Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее бывший наставник «Спартака» заявил, что ЦСКА не зря убрал тренера.