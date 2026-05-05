Определился первый финалист Лиги чемпионов

«Арсенал» обыграл «Атлетико» и вышел в финал Лиги чемпионов
Dylan Martinez/Reuters

Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Атлетико» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Букайо Сака с передачи Леандро Троссарда на 44-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Даниэль Зиберт.

Первый матч, который прошел в Мадриде, завершился со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей «Арсенал» вышел в финал турнира.

Во втором полуфинале сражаются парижский «ПСЖ» с российским вратарем Матвеем Сафоновым и мюнхенская «Бавария». Их первый матч, который состоялся 28 апреля, завершился победой французского клуба со счетом 5:4.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее «Шанхай» Леонида Слуцкого потерпел крупное поражение в чемпионате Китая.

 
