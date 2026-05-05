«Шанхай» Слуцкого потерпел крупное поражение в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел крупное поражение в матче китайской Суперлиги
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий, проиграл «Шаньдун Тайшань» в десятом туре китайской Суперлиге.

Встреча, которая состоялась «Олимпийский спортивный центр», завершилась со счетом 4:1. Счет в матче открыл нападающий хозяев поля Зека на 24-й минуте. Также в матче отличился игрок «Тайшань» Кризан, который оформил хет-трик. Единственный гол в составе «Шэньхуа» оформил Рафаэл Ратан.

Клуб Слуцкого идет на шестой строчке в турнирной таблице с десятью баллами. Их соперники расположились на позицию выше, имея на один балл больше.

22 ноября 2025 года «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд занял второе место в чемпионате Китая. Также Слуцкий вместе с командой выиграл национальный Суперкубок и впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов АФК.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.

