«Это не очень хорошо»: в «Спартаке высказался о положительной допинг-пробе Заболотного

Карседо о положительной допинг-пробе Заболотного: это не хорошо

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о положительной допинг-пробе игрока команды Антона Заболотного, заявив, что это не очень хорошая новость, передает «Матч ТВ».

«Это не очень хорошо ни для него, ни для команды. Но Антон — это настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали и надеемся, что все хорошо закончится», — сказал Карседо.

Заболотному может грозить от предупреждения до отстранения на несколько лет. Решение по санкциям против игрока, предположительно, огласят после завершения его контракта с клубом.

Российское антидопинговое агентство удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, таким образом, Заболотный сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона.

Заболотный присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно 2025 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне на его счету 16 сыгранных матчей, в которых он не сумел забить ни одного гола и отдал только одну результативную передачу.

