«Кровь хлестала, у меня шрамы»: игрок «Спартака» о том, как попал в клуб

Александр Вильф/РИА Новости

Камерунский защитник московского «Спартака» Кристофер Ву рассказал, как оказался в составе красно-белых. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Футболист выступал за французский «Ренн». Ву рассказал, что в последнем матче перед закрытием трансферного окна в Европе он был удален уже на 10-й минуте игры.

«После этого зашел в раздевалку и не совладал с нервами. Разбил двумя руками стекло, кровь хлестала. У меня до сих пор шрамы. Информация об этом попала в соцсети… Поднялся шум, меня обвиняли в том, что порчу имидж клуба. По сути, мне объявили, что я должен покинуть «Ренн», — поделился он.

Ву отметил, что у него было несколько вариантов, включая турецкий «Трабзонспор» и арабские клубы, однако он предпочел перейти в «Спартак». Это произошло в сентябре 2025 года.

Ближайший матч «Спартак» проведет в рамках Кубка России, где в финале Пути регионов сразится со столичным ЦСКА, который 4 мая уволил главного тренера Фабио Челестини. Игра состоится на домашнем стадионе «Спаратка» «Лукойл Арена» 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее тренер «Спартака» выразил сожаление из-за увольнения Челестини из ЦСКА.

 
