Тренер «Спартака» выразил сожаление из-за увольнения Челестини из ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил сожаление в связи с увольнением Фабио Челестини из столичного ЦСКА с аналогичной должности. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, жаль, что так произошло, чисто по-человечески, потому что всегда плохо, когда увольняют главного тренера. Но это часть нашей профессии, так в футболе бывает. Что касается предстоящей игры, то все в конечном итоге будет зависеть от футболистов», — заявил он.

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов. Ближайший матч под его руководством ЦСКА проведет 6 мая — в финале Пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Швейцарский специалист Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее бывший наставник «Спартака» заявил, что ЦСКА не зря убрал тренера.

 
