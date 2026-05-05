«Кажется, все просто забыли, что он — россиянин»: в Германии оценили Сафонова

Süddeutsche Zeitung: кажется, все просто забыли, что Матвей Сафонов — россиянин

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало материал о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

В публикации был упомянут момент, вызвавший ажиотаж летом 2025 года, когда французскую команду пополнил украинец Илья Забарный.

«В клубе решили лишний раз не акцентировать на этом внимание — не фотографировать их вместе, чтобы никто не оказался в неловком положении. Теперь же и эта неловкость сошла на нет. Кажется, все просто забыли, что Матвей Сафонов — россиянин», — указано в статье.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

6 мая «ПСЖ» сыграет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», ожидается, что Сафонов выйдет в стартовом составе. Он защищал ворота команды в первой игре, которая завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан.

