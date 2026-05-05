В Европе хотят сменить главу ФИФА Инфантино из-за его позиции по России

Часть европейских ассоциаций лоббирует выдвижение альтернативного кандидата на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) вместо действующего главы организации Джанни Инфантино. Об этом пишет Sport24.

Согласно опубликованной информации, такое намерение связано с позицией Инфантино по России. Кандидат, которого будет лоббировать Европа, должен занимать более жесткую позицию по отстранению российских футболистов и быть ближе к европейскому блоку.

При этом шансы Инфантино на победу в выборах президента ФИФА оцениваются как высокие, он имеет поддержку в Африке, Южной Америке, Азии и значительной части КОНКАКАФ.

2 февраля президент ФИФА Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Ранее появилась информация, что возвращение России в международный футбол могут отложить до 2027 года

 
